حلوى مصبوغة بالأمراض.. والحمراء أخطرها على صحة الأطفال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل جيهان حداد - مكة المكرمة

يشكل الإكثار من تناول الصغار للحلوى بمختلف أنواعها خطرا داهما على صحتهم خاصة الحلويات التي تحتوي على نسب عالية التركيز من الألوان الصناعية، إذ ارتبط تجاوز الحد المسموح به للصبغة الحمراء الموجودة بالحلوى ببعض الأورام وفقا لما أكدته هيئة الدواء والأغذية الأمريكية.

وفي ذات الصدد حذر مختص بأمراض الباطنة من مغبة إدمان الأطفال على تناول الحلوى وما يترتب عليه من أضرار صحية، منبها إلى تجنب الآثار الضارة المترتبة على سوء استهلاكها والإفراط في تناولها.

وأوضح أخصائي الباطنة الدكتور عبدالملك الصبان لـ»مكة» أن كثرة تناول الأطفال للحلويات والإفراط فيها قد يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض منها تسوس الأسنان، السمنة، السكري، مشيرا إلى أن الإفراط يفتح بابا من أبواب الإدمان على المدى الطويل بسبب الإحساس المفاجئ بالنشوة، حيث يرتفع السكر في الدم مسببا فرط نشاط، ويهبط فجأة مسببا إحساسا غير مرغوب بالتعب، مما يؤثر أيضا على جدول نشاط الطفل العادي، فتصبح تصرفاته غير متوقعة ويصعب التحكم فيها.

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وأضاف «يجب زيادة الوعي لدى الأطفال من قبل العائلات وفي المدارس بخطورة كثرتها وتحديد أوقات مناسبة لإعطاء الطفل الحلوى، ويكون ذلك بعد انتهائه من تناول وجبة الطعام الأساسية وتجنب تناول الحلوى بين الوجبات واستبدالها بالفاكهة أو الشطائر، مع كوب من الحليب أو العصير الطبيعي».

من جهتها أكدت وزارة التجارة والاستثمار للصحيفة أنها شددت على أهمية الرقابة على المحلات التجارية للتأكد من التزامها بأنظمة حماية المستهلك والتي تتضمن نظام مكافحة الغش التجاري، كما تتلقى الوزارة البلاغات الخاصة بالغش التجاري عبر الرقم الموحد (1900) أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري».

وأشارت إلى أنه في حال الاشتباه بوجود حلويات مغشوشة أو أصباغ عالية التركيز تسحب عينات منها وإحالتها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بحكم الاختصاص، وفي حال عدم مطابقتها، يطبق النظام، وتستكمل الوزارة الإجراءات القانونية والاستماع لأقوال المعنيين بالمخالفة، ومن ثم إحالة القضية للنيابة العامة التي تتولى التحقيق في القضايا وتحيلها للمحاكم المختصة لإصدار الأحكام.

وبينت أن نظام المكافحة ينص على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقته، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

أضرار بعض الأصباغ الصناعية طبقا لهيئة الدواء والأغذية الأمريكية