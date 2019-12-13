الشلهوب: نعرف الكرة التونسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد قائد الهلال محمد الشلهوب افتقاد فريقه لاعبا مهما بحجم سلمان الفرج في وقت ضيق سبق المشاركة في كأس العالم للأندية، معلنا في الوقت نفسه جاهزية زملائه لمواجهة الترجي التونسي اليوم.

وقال الشلهوب في المؤتمر الصحفي أمس «نأمل في الوصول بعيدا في هذه البطولة، والهلال لديه الطموح دائما للمنافسة بقوة، نخوض أول مباراة أمام الترجي التونسي ونتمنى أن تعكس المواجهة قوة الكرة العربية».

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وعن الكرة التونسية، قال «نعرف الكرة التونسية وفرقها القوية، فقد سبق أن واجهنا الصفاقسي والنجم الساحلي والإفريقي والملعب».

وعن المدرب رازفان لوشيسكو، قال «نجح في تهيئتنا نفسيا منذ اليوم الأول له مع الفريق، ما زلنا في حاجة إليه».

وأكد الشلهوب أن المدرب جورجي جيسوس من أفضل المدربين الذين تدرب معهم رغم قصر فترته بالهلال.