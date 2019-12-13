السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
أكد قائد الهلال محمد الشلهوب افتقاد فريقه لاعبا مهما بحجم سلمان الفرج في وقت ضيق سبق المشاركة في كأس العالم للأندية، معلنا في الوقت نفسه جاهزية زملائه لمواجهة الترجي التونسي اليوم.
وقال الشلهوب في المؤتمر الصحفي أمس «نأمل في الوصول بعيدا في هذه البطولة، والهلال لديه الطموح دائما للمنافسة بقوة، نخوض أول مباراة أمام الترجي التونسي ونتمنى أن تعكس المواجهة قوة الكرة العربية».
وعن الكرة التونسية، قال «نعرف الكرة التونسية وفرقها القوية، فقد سبق أن واجهنا الصفاقسي والنجم الساحلي والإفريقي والملعب».
وعن المدرب رازفان لوشيسكو، قال «نجح في تهيئتنا نفسيا منذ اليوم الأول له مع الفريق، ما زلنا في حاجة إليه».
وأكد الشلهوب أن المدرب جورجي جيسوس من أفضل المدربين الذين تدرب معهم رغم قصر فترته بالهلال.
كانت هذه تفاصيل خبر الشلهوب: نعرف الكرة التونسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.