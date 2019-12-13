السد يلتقي مونتيري المكسيكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رغم كفاحه ومعاناته على مدار 120 دقيقة لتحقيق الفوز على هينجين (من كاليدونيا الجديدة) بطل اتحاد أوقيانوسيا، يدرك السد القطري أنه سيخوض اختبارا أصعب كثيرا عندما يلتقي مونتيري المكسيكي اليوم في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية المقامة على استاد جاسم بن حمد بنادي السد في الدوحة ضمن الدور الثاني للبطولة، حيث يدور الصراع بينهما على تأشيرة التأهل للمربع الذهبي في البطولة، وفرصة مواجهة ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا الذي يبدأ مشواره في البطولة بالمربع الذهبي.

وكان السد افتتح مسيرته في البطولة بفوز صعب على هينجين سبورت بطل أوقيانوسيا 3 - 1.

وفي المقابل يستهل مونتيري اليوم مسيرته في البطولة.