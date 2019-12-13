رئيس الترجي يطالب بعبور الهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الدوحة

حرص رئيس نادي الترجي التونسي حمدي المؤدب، ولاعب الفريق السابق المحترف حاليا في الدحيل القطري يوسف المساكني، على حضور تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة الهلال اليوم بكأس العالم للأندية في الدوحة.

وعقد المؤدب جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران حثهم خلالها على تقديم أفضل مستوى خلال مباراة اليوم، وعبور الهلال وحاجز الدور الأول للمرة الأولى في تاريخ النادي.

فيما جاء حضور المساكني التدريبات لرفع معنويات زملائه السابقين، حيث سبق له أن شارك مع الترجي في مونديال اليابان 2011.