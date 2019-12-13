مايكروسوفت تطرح جهاز ألعاب فيديو جديدا لعطلات 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت شركة مايكروسوفت للبرمجيات أنها تعتزم طرح جهاز ألعاب الفيديو الجديد إكس بوكس الفئة إكس للمرة الأولى خلال موسم عطلات 2020
وكانت مايكروسوفت قد ذكرت أن الجهاز الجديد أقوى أربعة أضعاف من النسخة الحالية من الجهاز، التي تحمل اسم إكس بوكس وان إكس.
وصرح ماثيو كانترمان خبير المعلومات بوكالة بلومبيرج للأنباء أن «الجهاز إكس بوكس الفئة إكس ربما يضع مايكروسوفت على عرش أقوى أجهزة ألعاب الفيديو على الإطلاق، مثلما حدث مع إطلاق الجهاز إكس بوكس وان إكس».
وأفادت بلومبيرج بأن طرح جهاز مايكروسوفت الجديد سوف يتزامن مع طرح جهاز بلايستيشن 5 من سوني.
ولم تكشف شركة سوني حتى الآن أي معلومات بشأن مواصفات جهاز بلايستيشن الجديد، واكتفت بالإعلان عن اسمه وموعد طرحه في الأسواق.
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