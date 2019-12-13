تمديد إلغاء رحلات بوينج 737 ماكس حتى أبريل المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت شركة طيران أمريكان إيرلاينز أنها ستمدد إلغاء رحلاتها عبر طائرات بوينج 737 ماكس حتى 7 أبريل 2020 على الأقل.

وجرى إيقاف تحليق رحلات الطائرة المثيرة للقلق في منتصف مارس عندما حققت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية في حادثين تضمنا طائراتين من طراز 737 ماكس في إندونيسيا وإثيوبيا وأسفرا عن مقتل 346 شخصا.

وقالت الشركة في بيان «بناء على أحدث التوجيهات، تتوقع شركة أمريكان استئناف الخدمة التجارية المجدولة عبر أسطول أمريكان من طائرات بوينج737 ماكس في 7 أبريل 2020».