الشرطة النيوزيلندية تنتشل 6 جثث من وايت أيلاند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ولنجتون

قالت الشرطة النيوزيلندية صباح أمس إنه جرى انتشال ست جثث لأشخاص لقوا حتفهم عندما ثار بركان في وايت أيلاند بنيوزيلندا في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

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وأضافت أن الجثث كانت على متن قارب عسكري بالقرب من الجزيرة على بعد 48 كلم قبالة شاطئ واكاتاني على الساحل الشرقي لنورث أيلاند في نيوزيلندا.

وفقد اثنان آخران ويفترض أنهما في عداد الموتى في الجزيرة، بينما تأكدت وفاة ثمانية آخرين في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد ثوران البركان الاثنين الماضي.

ولا يزال 21 مصابا يخضعون للعلاج في أربع وحدات للحروق في جميع أنحاء البلاد، من بينهم 16 لا تزال حالتهم حرجة.