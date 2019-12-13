نمر سومطري يفترس مزارعا بإندونيسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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افترس نمر سومطري نادر مزارعا وقتله في مقاطعة سومطرة جنوب إندونيسيا في ثالث هجوم دموي لنمر في المنطقة خلال أقل من شهر.

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وقال رئيس وكالة حماية الطبيعة التي تديرها الدولة في المقاطعة جنمان هاسيبوان، أمس، إن مستدي بن مسبور 50 عاما، تعرض للهجوم أثناء طحنه حبوب القهوة مع مزارع آخر في حقلهما بحي لاهات.

يذكر أن الحادث هو ثالث هجوم دموي لنمر في المنطقة منذ 17 نوفمبر عندما قتل مزارع قهوة آخر، وفقا لما أفاد به هاسيبوان. كما أصيب شخصان في نفس الفترة.

ونمور سومطرة هي سلالة النمور الوحيدة المتبقية في إندونيسيا بعد انقراض نمور بالي وجاوة قبل سنوات، ولم يتبق سوى 400 نمر سومطري في البرية.