الجامعات الإسلامية تخصص جائزة عالمية للغة العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وافق رئيس رابطة الجامعات، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد العيسى على تخصيص جائزة عالمية للحفاظ على اللغة العربية، لتشجيع الشباب بالدول العربية والإسلامية على تعلم اللغة والنطق بها والترجمة إليها في كل مجالات الحياة.

وطالب الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية الدكتور أسامة العبد في كلمته خلال الاحتفالية التي نظمتها الرابطة بجامعة دمياط بمناسبة يوم اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اللغة العربية لغة رسمية سادسة، بإنشاء كلية للخطوط العربية للتعرف على الطرق العلمية في كتابة العربية حفاظا عليها، مضيفا أن العربية من أكثر اللغات انتشارا في العالم وإحدى اللغات الرسمية الدولية. وانتقد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية في الوقت نفسه عدم الاهتمام باللغة العربية في كل مناحي الحياة، مطالبا الشباب بالحفاظ على اللغة في كتاباتهم وحواراتهم وحياتهم العامة.