مبادرة تحقق 5272 ساعة تطوعية بالمدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

استفاد نحو 1148 مراجعا من مبادرة تطوعنا «عشرة على عشرة» التي أطلقها مجمع مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة أخيرا ضمن حملة تطوعي صحة 3، تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع. وأوضح المدير التنفيذي للمجمع الدكتور أيمن خرابه أن المبادرة نفذت 10 مبادرات تطوعية بمشاركة 462 متطوعا، وحققت 5272 ساعة تطوعية، مشيرا إلى أن المبادرة تمت بمشاركة عدد من الأقسام المختلفة، مستهدفة أكبر عدد من المراجعين.

ولفت إلى أن تفاصيل الإحصاءات بينت أن حملة التبرع بالدم التي نفذت على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين شهدت 105 متبرعين، فيما أجرى قسم العمليات 14 عملية نوعية، ما بين عمليات سمنة وعظام، وكذلك عمل 81 إجراء إشعاعيا «أشعة مغناطيسية - وفحص الثدي ماموجرام»، مشيرا إلى أن المستشفى نظم حملة تثقيفية متكاملة اشتملت على 10 أركان توعوية وتثقيفية زارها 361 مستفيدا، وأدى استمرار العمل في العيادات الخارجية التخصصية لاستفادة 165 مراجعا، كما سجل قسم التأهيل الطبي استفادة 35 مراجعا من المبادرة.