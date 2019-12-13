17 ديسمبر آخر موعد للتسجيل في المنصة الوطنية للرصد السياحي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جميع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي بالمملكة إلى سرعة التسجيل في المنصة الوطنية للرصد السياحي، منوهة إلى أن آخر موعد للتسجيل في المنصة الالكترونية سيكون مع نهاية يوم 17 ديسمبر 2019 (الثلاثاء المقبل).

وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حددت مهلة 90 يوما لتسجيل المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي بجميع مناطق المملكة في المنصة الوطنية للرصد السياحي وإتمام عملية الربط الالكتروني.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتراخيص في الهيئة المهندس عبدالكريم العومي أنه في حال انتهاء الفترة الموضحة للتسجيل سيتم تطبيق النظام وفق اللوائح التنفيذية في حق الجهات المخالفة التي لم تقم بالتسجيل وإتمام الربط الالكتروني في المنصة خلال تلك الفترة.

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وأكد العومي أن اكتمال الربط الالكتروني لمنشآت القطاع السياحي سيساعد في متابعة الحركة السياحية. وتساهم المنصة في رفع جودة الخدمات السياحية المقدمة وتنشيط الاستثمارات في هذا القطاع من خلال توفير بيانات دقيقة وآنية حول الحركة السياحية في المملكة، إلى جانب سهولة وسرعة الدخول على المعلومات والإحصائيات المطلوبة، الأمر الذي يضمن الدقة والجودة العالية للبيانات والإحصائيات المرتبطة بمنشآت الإيواء السياحي.

وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أكدت في وقت سابق الأهمية الكبرى التي تمثلها المنصة الوطنية الالكترونية للرصد السياحي، وتتيح معلومات متكاملة تساهم في تقديم معلومات للمستثمرين في القطاع السياحي، وتساعدهم في بناء حملاتهم التسويقية، حيث ستعمل الهيئة فيما بعد على استغلال المعلومات والبيانات التي جرى إدخالها بالمنصة الالكترونية لتطوير القطاع السياحي، والارتقاء بتجربة السائح والتأكد من توفر جميع الخدمات السياحية بشكل تنافسي للارتقاء بالمملكة لتصبح إحدى الوجهات السياحية المميزة عالميا.

وتقوم المنصة الوطنية للرصد السياحي بمراقبة أداء جميع الأنشطة السياحية بما في ذلك الإيواء والحركة السياحية، الأمر الذي يجعل هذه المنصة مركزا معتمدا للإحصاءات والبيانات المتعلقة بالقطاع السياحي في المملكة، والهادفة لتوفير معلومات إحصائية دقيقة وشفافة.

وفور تدشين المنصة سعت الهيئة إلى التعريف بها من خلال عقد سلسلة من الورش في عدد من مناطق المملكة، وشارك في هذه الورش مزودو خدمات التقنية في منشآت الإيواء وبقية الخدمات السياحية، حيث تلقت الهيئة طلبات التأهيل والحصول على صلاحية تقديم خدمات الربط الالكتروني عبر المنصة.