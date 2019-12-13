تبون يفوز بالانتخابات الرئاسية في الجزائر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الجزائر فاز المترشح عبدالمجيد تبون بالانتخابات الرئاسية في الجزائر، حسب النتائج الأولية للانتخابات. وأوضح رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي في بيان إعلان نتيجة الانتخابات، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أمس، أن عبدالمجيد تبون حصل على 4.945.116 صوتا، أي على نسبة 58.15%، فيما حصل المترشح عبدالقادر بن قرينة على 1.477.735 صوتا، أي على نسبة 17.38%.



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