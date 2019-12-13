شبكة الهجرة تدعم التمسك بمبادئ الميثاق العالمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تحتفل شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة بالذكرى السنوية الأولى لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بمراكش في شهر ديسمبر من العام الماضي.وأوضحت الشبكة أنها اجتمعت أمس في جنيف قبيل اليوم الدولي للمهاجرين في 18 ديسمبر، بهدف مراجعة التقدم الذي تم إحرازه منذ اعتماد اتفاق مراكش والبحث عن سبل لتحسين الهجرة لصالح الجميع.

وجددت الشبكة في بيان التزامها بدعم الشركاء في التمسك بالمبادئ التوجيهية للميثاق العالمي، في تعزيز التعاون الدولي من أجل وضع وتنفيذ سياسات هجرة وطنية مبدئية وفعالة، والتأكيد على أن السيادة الوطنية وحماية حقوق الإنسان يعززان بعضهما البعض. ويعد الميثاق العالمي خطوة مهمة من جانب الدول الأعضاء نحو جعل الهجرة ناجحة للجميع.