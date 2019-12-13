دبلوم التعامل مع السلوكيات الإدمانية لـ68 متدربا بسجون مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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احتفلت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة أمس الأول بتخريج 68 متدربا ومتدربة من الدبلوم الدولي للتعامل مع السلوكيات الإدمانية الذي عقد على مدار شهرين، وذلك بمقر فندق Triple A في سجن بريمان، وبالتعاون مع شركة قويم المتخصصة في تأهيل ورعاية مرضى الإدمان.

وأوضح مدير سجن بريمان المشرف على مركز ثقة المقدم دكتور محمد القرني أن هذه الدورة تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة وتستهدف تدريب العاملين من منسوبي ومنسوبات السجون وعدد من الجهات ذات العلاقة، وكذلك المواطنين للتعامل مع مشاكل الإدمان بأشكالها كافة، حيث تضم الدورة نخبة من الأطباء المتخصصين في ذات المجال من الدول الخليجية والعربية.

وبين أن الدروة تضمنت 12 خطوة لعلاج الإدمان، والعلاج الجمعي وأنواع المجموعات ويشمل أدوار قائد المجموعة ومهارات قيادة المجموعات، وعناصر قياس نمو المجموعة، ومراحل نمو المجموعة، إضافة إلى المقابلات الدافعية، والوقاية الفعالة وبنيان التماسك الداخلي للنشء، إلى جانب أخلاقيات المهنة، والعلاج المعرفي السلوكي ومنع الانتكاسة، والوظائف الـ12 لمهني الإدمان، ونظم العائلة والاعتمادية، والتشخيص المزدوج، والمدارس العلاجية.

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وشملت الدورة حل الصراعات لمنع الانتكاسة، ونظم العائلة المتقدمة، والتشخيص المزدوج المتقدم، والإشراف المشوري، والمجتمعات العلاجية.

من جانبه أوضح مدير سجون المنطقة اللواء ماجد الدويش أن هذا البرنامج ضمن جهود المديرية العامة للسجون التطويرية للاستفادة من الأطروحات العلمية وجلسات الحوار البناءة لرفع جودة العمل الإصلاحي وتأهيل الأخصائيين النفسيين للقيام بأدوارهم الوظيفية بكفاءة وجودة عالية.

ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه في مجال إعداد مستشارين للإدمان مؤهلين ومدربين للتعامل بحرفية مع كل من يصارعون مع السلوكيات الإدمانية ويسهم في كيفية إعداد المتعافين من الإدمانات المختلفة، ويحظى بدعم ومتابعة مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري، حيث ستقام الدورة الثانية من هذا الدبلوم في سجون منطقة الرياض خلال الأيام المقبلة.

محاور تضمنتها الدورة