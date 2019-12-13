تأهيل قائدات مدارس نجران للعمل التطوعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران نظمت إدارة تعليم نجران ممثلة بإدارة نشاط الطالبات بالتعاون مع الجمعية السعودية للعمل التطوعي «تكاتف» أمس الأول، ورشة عمل تدريبية عن «مبادئ التطوع وحقوق وواجبات المتطوع»، وذلك بمقر نادي حي المتوسطة السابعة للبنات. وأكدت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية سراء الشهراني أهمية العمل التطوعي وتوجيه الطالبات نحوه، والعمل الجاد لنشره بالمدارس لتعزيز دور الفرد والمجتمع وخدمة الوطن، مثمنة دور الجهات الداعمة والمشاركة في الورشة. واستهدفت الورشة قائدات المدارس ومنسقات العمل التطوعي ورائدات النشاط والمرشدات الطلابيات والمعلمات، بحضور 39 متدربة، بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي.



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