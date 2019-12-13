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سجّلت مدرسة بنين ابتدائية بحي الشرائع بمكة المكرمة، الأسبوع الماضي حالة اشتباه بإصابة أحد الطلاب بمرض "الحصبة".
وتفصيلاً، استقبل أحد المراكز الصحية بمكة المكرمة الأسبوع الماضي، حالة اشتباه بمرض " الحصبة " لطالب بمدرسة ابتدائية تقع في حي الشرائع، ما استدعى ذلك استنفاراً صحياً من قِبل العاملين في المركز الصحي للوقوف على الوضع الصحي بالمدرسة.
وأشارت المعلومات إلى أن الحالة الوحيدة لا تزال اشتباهاً ولم تؤكد بعد، وفي انتظار نتائج التحاليل التي أُرسلت إلى المختبر للتأكد من ذلك.
وعمد المركز الصحي إلى زيارة المدرسة والوقوف على الوضع الصحي، والقيام بتطعيم عدد من الطلاب للوقاية، واستباقاً قبل أن تزيد حالات الاشتباه بين صفوف الطلاب.مكة المكرمة الشرائع الحصبة
13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441 08:56 PM
المركز الصحي قام بتطعيم عدد من الطلاب للوقاية قبل زيادة حالات الاشتباه
سجّلت مدرسة بنين ابتدائية بحي الشرائع بمكة المكرمة، الأسبوع الماضي حالة اشتباه بإصابة أحد الطلاب بمرض "الحصبة".
وتفصيلاً، استقبل أحد المراكز الصحية بمكة المكرمة الأسبوع الماضي، حالة اشتباه بمرض " الحصبة " لطالب بمدرسة ابتدائية تقع في حي الشرائع، ما استدعى ذلك استنفاراً صحياً من قِبل العاملين في المركز الصحي للوقوف على الوضع الصحي بالمدرسة.
وأشارت المعلومات إلى أن الحالة الوحيدة لا تزال اشتباهاً ولم تؤكد بعد، وفي انتظار نتائج التحاليل التي أُرسلت إلى المختبر للتأكد من ذلك.
وعمد المركز الصحي إلى زيارة المدرسة والوقوف على الوضع الصحي، والقيام بتطعيم عدد من الطلاب للوقاية، واستباقاً قبل أن تزيد حالات الاشتباه بين صفوف الطلاب.
، ابتدائية بـ"شرائع مكة" تسجّل حالة اشتباه بـ"الحصبة".. والصحة تستنفر ،
المصدر : الخليج 365
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