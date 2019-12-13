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حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي ،اليوم، مراسم تشييع وتأبين ضحايا الهجوم الإرهابي على معسكر "إيناتيس" في النيجر؛ وذلك في العاصمة نيامي.
وقدم السفير العلي واجب العزاء لرئيس جمهورية النيجر ايسوفوو محمد، ولحكومة وشعب النيجر الصديق.
كما حضر مراسم التأبين أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى نيامي، إلى جانب مسؤولي الحكومة وجمع من المواطنين.
وكانت قاعدة عسكرية في منطقة إيناتس النيجرية قد تعرضت لهجوم إرهابي قبل يومين قتل خلاله ما لا يقل عن 70 جندياً وفقدان 30 آخرين.
13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441 08:24 PM
فيما حضر مراسم التأبين أعضاء السلك الدبلوماسي بنيامي إلى جانب مسؤولي الحكومة
حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي ،اليوم، مراسم تشييع وتأبين ضحايا الهجوم الإرهابي على معسكر "إيناتيس" في النيجر؛ وذلك في العاصمة نيامي.
وقدم السفير العلي واجب العزاء لرئيس جمهورية النيجر ايسوفوو محمد، ولحكومة وشعب النيجر الصديق.
كما حضر مراسم التأبين أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى نيامي، إلى جانب مسؤولي الحكومة وجمع من المواطنين.
وكانت قاعدة عسكرية في منطقة إيناتس النيجرية قد تعرضت لهجوم إرهابي قبل يومين قتل خلاله ما لا يقل عن 70 جندياً وفقدان 30 آخرين.
، النيجر.. سفير السعودية يقدم العزاء في ضحايا الهجوم الإرهابي على معسكر إيناتيس ،
المصدر : الخليج 365
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