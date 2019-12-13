، السفارة السعودية تتابع قضية مقتل المواطن السعودي راجح.. والأجهزة المصرية تقبض على الجانيَيْن ،

محمد بن مسعود - الدمام - تكشفت تفاصيل جريمة مقتل المواطن السعودي راجح بن صالح الحارثي في جمهورية مصر العربية، التي تابعتها السفارة السعودية أولاً بأول منذ تبلُّغها.

وتبيَّن أنه بتاريخ الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر الجاري تم العثور على جثة المواطن راجح الحارثي – رحمه الله – مقتولاً بطعنات عدة في منطقة النزهة الجديدة بمدينة القاهرة؛ إذ كان المواطن - رحمه الله - في زيارة لمصر.

وقد باشرت الأجهزة المصرية المختصة على الفور التحري عن ظروف وملابسات الجريمة، والبحث عن مرتكبيها. وبفضل من الله تم العثور على الجانيَيْن، وأوضحت نتيجة التحقيقات أن الجريمة ارتُكبت بدافع السرقة؛ إذ تم ضبط مبلغ نقدي بحوزة الجانيَيْن، إضافة إلى جهازَيْ هاتف جوال يعودان للمجني عليه.

هذا، وقد تم إحالة الجانيَيْن إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وإحالتهما إلى المحاكمة.

وقد تواصلت السفارة السعودية منذ اليوم الأول للحادث مع أسرة القتيل – رحمه الله –، وأطلعتهم على الإجراءات كافة، إضافة إلى قيام السفارة بإبلاغ الجهات المختصة بالسعودية.

وتقدمت السفارة السعودية بأخلص التعازي إلى أهل وذوي القتيل – رحمه الله –، وتسأل المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته.

كما عبَّرت عن شكرها وتقديرها للأجهزة الأمنية المصرية التي تحركت سريعًا فور علمها بالحادث، وتمكنت من القبض على الجانيَيْن في فترة زمنية قياسية، لم تتجاوز الـ 24 ساعة.

وستستمر السفارة في متابعة القضية.السفارة السعودية في مصر وزارة الخارجية مقتل المواطن السعودي راجح الحارثي