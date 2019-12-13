، بالأسماء.. أمريكا تعاقب لبنانيين يمولون "حزب اللات" بينهم تاجر ألماس ،

محمد بن مسعود - الدمام - اتهمتهم بغسيل الأموال لصالح المليشيات الإرهابية والقائمة تشمل شركات

قررت وزارة الخزانة الأمركية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على شخصيات وشركات لبنانية متورطة بتمويل ميليشيا حزب الله، ومتهمتين بغسيل الأموال لصالح الميليشيا الإرهابية.

وشملت العقوبات، كلاً من صالح عاصي، وناظم سعيد أحمد، بعد اتهامهما بغسيل الأموال وتمويل مخططات إرهابية، ودعم ميليشيا حزب الله، فيما أشارت الوزارة إلى أن ناظم سعيد أحمد قدم أموالاً لأمين عام حزب الله شخصياً، وأنه تاجر ألماس ويعرف بأنه من أكبر ممولي الحزب.

وأضافت الوزارة: "تقرر فرض عقوبات على المدعو طوني صعب بتهمة تمويل ميليشيا الحزب، كما أعلنت فرض عقوبات على شركات لبنانية متورطة بتمويل ميليشيا حزب الله اللبناني أيضاً".

وتتخذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطاً حازماً فيما يتعلق بمحاسبة كل من يقدم مساعدات لوجستية لحزب الله، ولا تتردد في وضعهم على قوائم العقوبات، لتحرم التعامل معهم مصرفياً وليتم تجميد حساباتهم المصرفية.

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