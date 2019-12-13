شكرا لمتابعة خبر عن الشرطة تضبط الجناة.. السفارة في مصر تكشف مستجدات مقتل سعودي بالقاهرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت سفارة المملكة في مصر، تفاصيل أكثر حول مقتل المواطن راجح الحارثي في شقته بالقاهرة، بعدة طعنات نافذة.

وأوضحت السفارة، أن الجهات المختصة بمصر باشرت حادث العثور على جثة «الراجحي» وبدأت تحرياتها لمعرفة ملابسات الجريمة والبحث عن مرتكبيها.

وأضافت أنه تم العثور على اثنين من الجناة، إذ اعترفوا بأنهم ارتكبوا الجريمة بدافع السرقة وقد ضُبط مبلغ نقدي بحوزتهما، وجهازي جوال يعودان للمجني عليه.

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كما أحالت الشرطة، الجناة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وإحالتهما إلى المحاكمة.

وقامت السفارة، بالتواصل مع أسرة المجني عليه؛ لمتابعة ملابسات الحادث معهم وتقديم واجب العزاء لهم.

وأعربت السفارة السعودية، عن شكرها وتقديرها لجهود أجهزة الأمن المصرية في كشف ملابسات الحادث وتحركها السريع فور علمها به.