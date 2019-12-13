شكرا لمتابعة خبر عن نادين البدير: «حنعلمكم السواقة على أصولها لأنكم ما تعرفوا تسوقوا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تحدثت الإعلامية نادين البدير، عن موقف إحدى المواطنات معها أثناء القيادة، معلقة «حنعلمكم السواقة على أصولها لأنكم ما تعرفوا تسوقوا».
وقالت نادي البدير : «حدث معي شيء لم أصدقه، لأول مرة من بداية السماح بالقيادة أحد السائقين يقف ليفسح لي المجال عند تقاطع وأكتشف انها سائقة سيدة، أشرت لها بيدي أشكرها وردت التحية».
وأضافت: «حنعلمكم ايتيكيت الشارع العام، وحنعلمكم السواقة على أصولها لأنكم ما تعرفوا تسوقوا، سينتظم المرور مع الوقت بوجود السيدات ».
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