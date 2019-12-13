شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان: محفظة STCPay لا بأس فيها.. وكوبونات الخصم «ميسر» (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ سعد الخثلان، حكم التعامل بمحفظة STCPay الرقمية، مشيرًا إلى أنه لا إشكال فيه ولا بأس فيه.
وقال خلال لقائه ببرنامج «الجواب الكافي»، إن هذه الهدايا المقدمة للعميل هدايا مقابل الشراء، إذا لا بأس فيها.
كما كشف حكم شراء بطاقات وكوبونات الخصم، لافتًا إلى أن «هذه الكوبونات ما دام أن لها رسمًا فهي لا تجوز»
وأفاد بأن «هذه الكوبونات تدخل تحت قاعدة الميسر، أما إذا كانت بطاقات التخفيض مجانية فلا بأس فيها».
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