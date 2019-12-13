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وفاة أحد رواد التعليم في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - انتقل الدكتور فهد بن جابر الحارثي، إلى رحمة الله، وهو من رواد مجالي التربية والتعليم، إذ ساهم في تطوير التعليم في المملكة.

وتقيم أسرة الفقيد، العزاء غدًا السبت بعد صلاة المغرب في منزله، بجدة.

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