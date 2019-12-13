شكرا لمتابعة خبر عن وفاة أحد رواد التعليم في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - انتقل الدكتور فهد بن جابر الحارثي، إلى رحمة الله، وهو من رواد مجالي التربية والتعليم، إذ ساهم في تطوير التعليم في المملكة.
وتقيم أسرة الفقيد، العزاء غدًا السبت بعد صلاة المغرب في منزله، بجدة.
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