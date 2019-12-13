شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار رعدية على 7 مناطق.. غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة. ويتوقع استمرار هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية، الرياض وأجزاء من القصيم كذلك على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة. كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق للمملكة.

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