مقتل سعودي في مصر بطعنات نافذة

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الرياض - علي القحطاني - تباشر الجهات الأمنية المصرية، التحقيق في مقتل مواطن سعودي بالقاهرة من قبل مجهولين.
وكان المواطن قد سافر القاهرة؛ لإجراء زراعة أسنان، وقد تعرّض إلى القتل قبل نحو يومين، بعد اقتحام أشخاص لشقته وتسديد طعنات نافذة له.
ومن المرجح أن يكون سبب القتل، هو محاولة سرقته، لكن لا تزال التحقيقات مستمرة للوقوف على ملابسات الحادث ودوافع القتل.
ويُتوقع وصول جثمان المجني عليه، اليوم الجمعة إلى جدة للصلاة عليه.
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