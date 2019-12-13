شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أقوى جيش عربي يعلن الجاهزية الكاملة للتدخل العسكري الفوري ضد تركيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا في مصر، اللواء طيار هشام الحلبي، إن "التدريبات التي أجرتها القوات المصرية بالذخيرة الحية، تؤكد جاهزية الجيش للتدخل العسكري الفوري".

وأضاف الحلبي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد" أن "القانون الدولي يتيح لمصر التدخل العسكري لحماية مصالحها، واستفادت مصر من هذا البند في القانون عندما تدخلت في ليبيا عسكريا بعد ذبح عدد من المصريين هناك".

قد يهمك ايضاً:

تحرك مفاجئ للاستخبارات الأمريكية ضد محمد بن سلمان .. والكونجرس يحسم قضية دم خاشقجي ويفجر مفاجأة بشأن ما سيحدث خلال أيام

محمد بن سلمان يفتح “خط اتصال ساخن” للتصالح مع إيران وقطر وتركيا.. وصيحفة أمريكية تفجر مفاجأة وتكشف ”تفاصيل سرية”

هجوم فلوريدا يقلب الموازين.. إعلان عسكري أمريكي صادم للسعوديين

وداعًا للشيب والشعر الابيض.. فقط تخلص من هذه الأشياء الموجودة في منزلك الآن

عاجل : دولة مهمة في التحالف العربي تعلن رسميًا منح اليمنيين المغتربين في أراضيها امتيازات خاصة وإعفاءات كبيرة غير مسبوقة

شاهد.. طلبوا من الأم البصمة للأبناء ..أحضرتهم فكانت النهاية مؤلمة للجميع! (مالذي حدث)؟



بدعم إيراني.. محمد عبدالسلام يسيطر على قناة المسيرة الحوثية وينقلب على الحوثي ويضعه تحت الإقامة الجبرية (الأسباب صادمة)

Advertisements

وأخيرًا.. محمد بن سلمان يوجه ضربة موجعة لـ‘‘بن زايد’’ وتوتر مفاجئ في التحالف بين السعودية والإمارات..وأمير قطر يدخل على الخط

عاجل : بالتزامن مع أحداث العراق.. الكويت تعلن الاستنفار عقب اقتحام معسكر كبير للجيش .. وصحيفة القبس تكشف ‘‘آخر التطورات‘‘



مؤذن سعودي سكران عاد من حفلات موسم الرياض إلى المسجد وبدلًا من ‘‘الصلاة خير من النوم’’ ردد أغنية شهيرة (فيديو)



حادثة مروّعة تهز الخليج.. وافد أحرق رجلاً وهو نائم والسبب صادم!!



شاهد.. مذيعة حسناء تتعرض للضرب على “مؤخرتها” من شاب “قليل حياء” على الهواء مباشرة..لن تصدق كيف كانت ردة فعلها! (فيديو)



امرأة تعاشر ثعبان مفترس لمدة 7أيام متتالية.. وفي ليلة حميمية كانت النهاية صادمة (فيديو)

تحدى الأطباء ورفض العلاج الكيماوي وشفي تماما من الورم الخبيث بمكون واحد يلقيه الناس في الزبالة !!

وتأتي تصريحات الحلبي، بعد إعلان تركيا التدخل العسكري في ليبيا، ما أثار حفيظة النظام المصري، ودفعه للتدخل رسميًا لدعم حفتر ضد القوات التركية الداعمة للحكومة الليبية.

وتابع الحلبي أن "الاتحاد الأوروبي لن يصمت لتركيا هذه المرة، خاصة أن تهديدات تركيا تطال ثلاث دول أوروبية، إيطاليا، قبرص، اليونان".

وأكد الحلبي أن "التدريبات التي تجريها القوات البحرية المصرية على درجة عالية من الاحترافية ويجري فيها استخدام دقيق للأسلحة الحديثة، لا سيما الغواصات".

وكان الجيش المصري قد أعلن تنفيذ أنشطة قتالية ذات نوعية احترافية في البحر المتوسط، تهدف إلى فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر وتأمين الأهداف في المياه العميقة.