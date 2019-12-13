شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم فلوريدا يقلب الموازين.. إعلان عسكري أمريكي صادم للسعوديين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الخميس، فرض حظر خروج من قاعدة " بينساكولا" الجوية بفلوريدا، على أصدقاء الطيار السعودي الذي شن هجومًا مسلحًا داخل القاعدة، الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتله و3 آخرين.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة "الأناضول" "لقد فرض حظر خروج من القاعدة الجوية على الطلاب السعوديين من قبل قادتهم. ولقد أعطت المملكة العربية السعودية تعليمات لطلابها بالمساهمة في التحقيقات وهم يفعلون ذلك بالفعل".

وأشار البيان إلى أنه "مع وجود هذا الحظر، فإن الطلاب يمكنهم الوصول إلى العديد من الأشياء، كحضور الدروس في الصفوف، والطعام، والطاقم الطبي، فضلاً عن قادتهم".

والثلاثاء، قررت وزارة الدفاع الأمريكية، تعليق كل عمليات التدريب الجارية حاليًا على أراضيها لعسكريين سعوديين، وذلك بعد الحادثة، بحسب بيان صادر عن ديفيد نوركويست، نائب وزير الدفاع الأمريكي.

وقال نوركويست إن الطلاب العسكريين السعوديين سيواصلون المشاركة في الدروس النظرية داخل فصول الدراسة، لكن التدريب التطبيقي تم تعليقه بكافة القواعد إلى حين إجراء مراجعة أمنية.

وفتح الملازم الثاني في سلاح الجو السعودي، محمد الشمراني، نار مسدسه داخل قاعة تدريب في قاعدة بينساكولا، ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى وثمانية جرحى، قبل أن ترديه الشرطة.

وتضم القاعدة التي وقع بها الهجوم 16 ألف عسكري وأكثر من 7 آلاف و400 مدني.

وتعتبر مركز تدريب أول لطياري البحرية، وتعرف بأنها "مهد طيران سلاح البحرية"، كما أنها تستقبل طلابا من كافة أنحاء العالم.

ويعد إطلاق النار في فلوريدا الثاني خلال هذا الأسبوع الذي يقع في قاعدة عسكرية بالولايات المتحدة.

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هجوم فلوريدا يقلب الموازين.. إعلان عسكري أمريكي صادم للسعوديين

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