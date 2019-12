شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا للشيب والشعر الابيض.. فقط تخلص من هذه الأشياء الموجودة في منزلك الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف خبراء في مجال الصحة أن الوقوع فريسة للضغوط والإجهاد فضلا عن التدخين جميعها عوامل تسهم بصورة كبيرة فى ظهور شيب الشعر المبكر

وقال راجني أوهري مؤسس مؤسسة أوهريا أيورفيدا الطبية في نيودلهي يقلل الإجهاد أيضا من إمداد الأكسجين إلى فروة الرأس بالتنفس وهو أيضا أحد الأسباب الرئيسية للشيخوخة والشيب والشعر الباهت وعلى الرغم من أن الشيخوخة أمر طبيعي وينبغي قبولها بنعمة لا يمكن للمرء التحكم في عملية الشيخوخة والقلق بشأنها لن يؤدي إلا إلى زيادة الضغط ,

قد يهمك ايضاً:

تحرك مفاجئ للاستخبارات الأمريكية ضد محمد بن سلمان .. والكونجرس يحسم قضية دم خاشقجي ويفجر مفاجأة بشأن ما سيحدث خلال أيام

محمد بن سلمان يفتح “خط اتصال ساخن” للتصالح مع إيران وقطر وتركيا.. وصيحفة أمريكية تفجر مفاجأة وتكشف ”تفاصيل سرية”

هجوم فلوريدا يقلب الموازين.. إعلان عسكري أمريكي صادم للسعوديين

وداعًا للشيب والشعر الابيض.. فقط تخلص من هذه الأشياء الموجودة في منزلك الآن

عاجل : دولة مهمة في التحالف العربي تعلن رسميًا منح اليمنيين المغتربين في أراضيها امتيازات خاصة وإعفاءات كبيرة غير مسبوقة

شاهد.. طلبوا من الأم البصمة للأبناء ..أحضرتهم فكانت النهاية مؤلمة للجميع! (مالذي حدث)؟



بدعم إيراني.. محمد عبدالسلام يسيطر على قناة المسيرة الحوثية وينقلب على الحوثي ويضعه تحت الإقامة الجبرية (الأسباب صادمة)

Advertisements

وأخيرًا.. محمد بن سلمان يوجه ضربة موجعة لـ‘‘بن زايد’’ وتوتر مفاجئ في التحالف بين السعودية والإمارات..وأمير قطر يدخل على الخط

عاجل : بالتزامن مع أحداث العراق.. الكويت تعلن الاستنفار عقب اقتحام معسكر كبير للجيش .. وصحيفة القبس تكشف ‘‘آخر التطورات‘‘



مؤذن سعودي سكران عاد من حفلات موسم الرياض إلى المسجد وبدلًا من ‘‘الصلاة خير من النوم’’ ردد أغنية شهيرة (فيديو)



حادثة مروّعة تهز الخليج.. وافد أحرق رجلاً وهو نائم والسبب صادم!!



شاهد.. مذيعة حسناء تتعرض للضرب على “مؤخرتها” من شاب “قليل حياء” على الهواء مباشرة..لن تصدق كيف كانت ردة فعلها! (فيديو)



امرأة تعاشر ثعبان مفترس لمدة 7أيام متتالية.. وفي ليلة حميمية كانت النهاية صادمة (فيديو)

تحدى الأطباء ورفض العلاج الكيماوي وشفي تماما من الورم الخبيث بمكون واحد يلقيه الناس في الزبالة !!

وقالت موييت نارانج خبيرة العناية بالبشرة إن اللون الرمادي للشعر يمكن أن يحدث أيضا بسبب التدخين مشيرة إلى أن لدى الأشخاص الذين يدخنون بانتظام فرصا أكبر للشيب المبكر كما يمكن أن يكون هناك نقص في التغذية فالنظام الغذائي المنخفض في الفيتامينات والمعادن يمكن أن يؤدي إلى الشيب في وقت مبكر.

ويعد زيت الأيورفيدا مفيدا لإبطاء الشيب في حال استخدامه بانتظام حيث يؤخر ظهور اللون الرمادي في سن الشيخوخة وتساعد مكونات الزيت على الحفاظ على صبغة الشعر سليمة .

كما تكافح بذور البصل والحناء والسمسم فضلا عن أوراق الكارى ظهور الشيب وشدد الباحثون على أن الحمية الغذائية الغنية بفيتامينى B12 B9 وعنصر الحديد و حمض الفوليك يساعد على مكافحة الشيب كما وجد أن تناول البنجر والخضراوات الورقية والمكسرات مثل اللوز الجوز وبذور السمسم يسهم أيضا في تأجيل ظهور الشيب The post هذه الأشياء المتوفرة في كل بيت يمني تخلصك من الشيب نهائيا appeared first on الحياة اليمنية فضاء يتسع للجميع.