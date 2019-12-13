السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بلجيكا يقيم مأدبة عشاء لرئيس هيئة حقوق الإنسان



بروكسل 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واس

أقام معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان يوم أمس حفل عشاء، تكريماً لمعالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد والوفد المرافق له، الذي يزور العاصمة البلجيكية بروكسل حاليًا.

حضر الحفل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي وبعض ممثلي مراكز الفكر والإعلام في بروكسل وعدد من منسوبي سفارة المملكة العربية

// انتهى //

19:38ت م

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بروكسل 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسأقام معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان يوم أمس حفل عشاء، تكريماً لمعالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد والوفد المرافق له، الذي يزور العاصمة البلجيكية بروكسل حاليًا.حضر الحفل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي وبعض ممثلي مراكز الفكر والإعلام في بروكسل وعدد من منسوبي سفارة المملكة العربية السعودية // انتهى //19:38ت م0099

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