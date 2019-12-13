السعودية اليوم / بلدي ظهران الجنوب يعقد جلسة لترشيح الرئيس ونائبه



ظهران الجنوب 16 ربيع الأخر 1441هـ الموافق 13 ديسمبر 2019م واس

عقد المجلس البلدي بمحافظة ظهران الجنوب امس, جلسته العادية برئاسة رئيس المجلس ناجي سالم الوادعي,وبحضور جميع الاعضاء ،وخصصت الجلسة لاختيار وترشيح رئيس للمجلس ونائب له للفترة الثالثة .

وأجمع أعضاء المجلس البلدي لمحافظة ظهران الجنوب، في الانتخابات الداخلية التي أجريت لاختيار الرئيس ونائبه، على تزكية عوض احمد الوادعي رئيساً للمجلس البلدي للفترة الثالثة وسعيد مسفر ملفي القاضي نائبا للرئيس.

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18:26ت م

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