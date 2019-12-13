السعودية اليوم / تعليم دومة الجندل يدرب قادة المدارس على آلية تطبيق الاختبارات



دومة الجندل 16 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واس

أقام مكتب التعليم بمحافظة دومة الجندل أمس ، برنامج تدريبي بعنوان إضاءات حول اختبارات المرحلة الابتدائية، بحضور مدير مكتب التعليم بدومة الجندل خالد بن عبدالكريم الوشيح.

وقال مشرف القيادة المدرسية منفذ البرنامج سامي بن عبدالكريم السعيدان، أن البرنامج والذ كان موجهاً لقادة مدارس المرحلة الابتدائية، يهدف إلى تحسين ممارسات الميدان في آلية تطبيق التعديل على لائحة تقويم الطالب والمذكرة التفسيرية ، ومن محاور البرنامج تطبيق التعديلات على لائحة تقويم الطالب في المرحلة الابتدائية وآلية تفعيل التعديل على اللائحة وتشكيل لجان الاختبارات وكتابة الأسئلة والتصحيح والمراجعة والرصد واستخراج النتائج والحفظ .

وتفاعل قادة المدارس مع البرنامج بالعديد من النقاشات والاستفسارات والتي وجدت الإيضاح الكافي من قبل مشرف القيادة المدرسية .

//انتهى//

18:26ت م

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