السعودية اليوم / جيش الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية ويصيب العشرات بحالات اختناق



قلقيلية 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واس

قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم, مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في البدة، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة، وأطلقوا الرصاص الحي والأعيرة المعدنية، إضافة لوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق بينهم نساء وأطفال.

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18:15ت م

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