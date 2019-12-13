السعودية اليوم / سمو نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسر وذوي الشهداء "القيسي والحدري والمحنشي"



جيزان ١٦ ربيع الأخر ١٤٤١هـ الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠١٩م واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب سمو نائب أمير المنطقة، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهداء، داعيًا الله عز وجل أن يتقبلهم بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم أعربو آباء وذوو الشهداء عن شكرهم للقيادة الرشيدة , ولسمو أمير المنطقة, وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بأبنائها المواطنين في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والشرف للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

// انتهى //

17:54ت م

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جيزان ١٦ ربيع الأخر ١٤٤١هـ الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠١٩م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، لكل من والد وذوي شهيد الواجب الرقيب ناصر بن غالب خليل الحدري ووالد وذوي جندي أول يحي بن علي محمد محنشي ووالد وذوي الجندي عبدالله بن مزيد القيسي من منسوبي القوات المسلحة, الذين استشهدوا أثناء أداء مهامهم في الدفاع عن دينهم ووطنهم بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.وأعرب سمو نائب أمير المنطقة، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهداء، داعيًا الله عز وجل أن يتقبلهم بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.من جانبهم أعربو آباء وذوو الشهداء عن شكرهم للقيادة الرشيدة , ولسمو أمير المنطقة, وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بأبنائها المواطنين في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والشرف للدفاع عن الدين والوطن الغالي.// انتهى //17:54ت م0081

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