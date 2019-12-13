

الرياض 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واس

نجح فريق علمي مشترك بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وشركة (كاربونكس) المتخصصة في الإلكترونيات الامريكية في تطوير نوع جديد من الوحدات الإلكترونية المصنعة من أنابيب الكربون النانوية التي تحقق سرعات عالية تفوق 100 جيجا هرتز في تطبيقات التردد اللاسلكي.

وتتميز التقنية المطورة بالأداء العالي والكفاءة مقارنة بالتقنيات الموجودة حاليا؛ مما يمكنها لإحداث ثورة في تقنية رقائق التردد اللاسلكي في الاتصالات، وإنترنت الأشياء، والجيل القادم من الأجهزة المتنقلة وتقنيات اتصالات الجيل الخامس (5G).

وسيحدث المشروع البحثي الذي نشرته مجلة "نيتشر"العالمية تغيراً في صناعة الوحدات الإلكترونية المستخدمةفي الاتصالات اللاسلكية، خاصة أن هذه التقنية من الممكن انتاجها بكميات صناعية.

وتعد شركة (كاربونيكس) التي تأسست في 2012 م،وتتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، إحدى مخرجات مركز التميز المشترك بين المدينة وجامعة كاليفورنيا - لوس أنجلوس وجامعة جنوب كاليفورنيا، والذي يهدف إلى نقل وتوطين التقنيات المتقدمة والاستراتيجية للمملكة.

// انتهى //

17:29ت م

0078





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فريق سعودي أمريكي يطور وحدات إلكترونية لتقنيات الجيل الخامس وأجهزة الاستشعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.