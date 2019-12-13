السعودية اليوم / "بالإنسان تبنى الأوطان" .. فعاليات للتعريف بحقوق الإنسان في جازان



جيزان 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واس

احتفى فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة جازان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2019 ، وذلك من خلال معرض متخصص بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان ، بمشاركة العديد من الإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية ، تحت شعار "بالإنسان تبنى الأوطان" .

وأوضح مدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة عبدالله بن إدريس مباركي، أن الاحتفاء بهذه المناسبة العالمية جاء لتعريف الجمهور وزوار المعرض والمشاركين في الفعاليات ، بأبرز مهام وواجبات الهيئة في نشر الوعي بحقوق الإنسان، ومتابعة إصدار وتطبيق الأنظمة التي تحفظ حقوقه وتعزز معاني العدالة والنزاهة ‏‎وتسهم في تأصيل الحقوق وتعزيزها وحمايتها، وتفعيل التعاون مع الجهات كافة لتعزيز دور الهيئة النبيل على أكمل وجه.

وشهدت أركان المعرض المختلفة توافد أعداد كبيرة من الزوار ، الذين تابعوا مختلف المعروضات التعريفية ، فضلًا عن الاطلاع على معرض "إنسان آرت" الفني الذي شهد مشاركة 292 من الموهوبين والموهوبات في مجالات الرسم والتصوير والعزف والإلقاء والشعر والمجالات الفنية .

ولفتت مجموعة المبادرات الإنسانية المقدمة عبر فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أنظار الزوار وإعجابهم بقدرة شباب وشابات جازان على خدمة مجتمعهم من خلال 36 مبادرة قدمها شباب وفتيات جازان في أربعة مجالات هي المبادرات الفنية من خلال أعمال فنية قدمت رسالات مؤثرة في خدمة الإنسانية، والمبادرات المجتمعية والمبادرات التطوعية، إلى جانب المبادرات التقنية من خلال التطبيقات والبرامج ذات الفائدة للمجتمع والإنسانية.

بدوره بين مدير إدارة التواصل والتوعية بفرع هيئة حقوق الإنسان بجازان محمد العامري أن الركن الخاص بفرع الهيئة، أسهم في نشر مفهوم ثقافة حقوق الإنسان لدى المجتمع من خلال عروض وأفلام وإصدارات متخصصة عن أنشطة وبرامج الفرع ، حيث حظي الركن باهتمام الزوار الذين تعرفوا على نشاطات فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة جازان، فيما نفذ 112 زيارة تفقدية و43 زيارة تعريفية إلى جانب تنفيذ 32 فعالية من قبل إدارة التواصل والتوعية بالفرع ، وتنوعت الفعاليات لتشمل الندوات والمعارض والمحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية، بهدف نشر مفهوم ثقافة حقوق الإنسان لدى المجتمع ، حيث استفاد من تلك الفعاليات 4616 مستفيدًا .

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17:28ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.