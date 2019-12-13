السعودية اليوم / تعليم تبوك ينظم ملتقى " تجويد نظم الاختبارات وأساليب تقويم نواتج التعلم " لقائدات المرحلة الابتدائية



تبوك 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارتي التقويم والقبول و الإشراف التربوي أمس، ملتقى " تجويد نظم الاختبارات وأساليب تقويم نواتج التعلم لتحقيق التنمية المستدامة" لقائدات مدارس المرحلة الابتدائية في تبوك ومحافظاتها ومدارس تعليم الكبيرات وذلك بمقر مدارس علماء الغد.

وفي كلمته في افتتاح الملتقى أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمر باهتمام تعليم تبوك بتطوير الأساليب التعليمية والتعلمية والتقويم وفق أهداف تفصيلي تحسن الممارسات في الميدان التعليمي في مجال التقويم وفق اللوائح الخاصة به وتفعيل التعديل على هذه اللوائح في المرحلة الابتدائية على الوجه الأكمل.

من جهتها أوضحت مدير عام إدارة التقويم والقبول بوزارة التعليم الدكتورة نجلاء الخبيتي في مداخلتها أن توجه الوزارة في مجال التقويم للطلاب يرتكز على أعلى مبادئ الجودة ومنها تعديل لائحة تقويم الطالب والعمل على تجويد مهارات المعلمين في بناء الاختبارات التحريرية بأنواعها وجداول المواصفات الخاصة بكل مادة وآلية التصحيح والرصد بالإضافة إلى تجويد أساليب التقويم المستمر، مشيرة إلى أن وجود الاختبارات لا يعني إلغاء التقويم المستمر .

وأوضحت مديرة إدارة التقويم والقبول منال المالكي أن الملتقى هدف إلى تحسين ممارسات الميدان في التقويم والقبول وتزويد القائدات بالمراجع في جميع ما يخص الاختبارات،وإيضاح التعديل على لائحة تقويم الطالب في المرحلة الابتدائية والمذكرة التفسيرية وألية التطبيق وضوابط الاختبارات الشفوية والتحريرية، وتنظيم العمل وتشكيل اللجان وتحديد مواعيد الاختبارات وسير العمل فيها وقواعد المراجعة النهائية واستخراج النتائج وتدقيقها واعتمادها.

// انتهى //

17:15ت م

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