السعودية | المملكة تدين وتستنكر الهجوم المسلح الذي استهدف معسكرًا للجيش في النيجر

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:10 مساءً, 13 ديسمبر 2019 م المناطق - واس أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم المسلح الذي استهدف معسكرًا للجيش في النيجر، أدى إلى سقوط عشرات القتلى.

وجددت الخارجية موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النيجر حكومة وشعبًا.

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