شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين استهداف معسكرًا للجيش في النيجر والان نبدء بالتفاصيل

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم المسلح الذي استهدف معسكرًا للجيش في النيجر، أدى إلى سقوط عشرات القتلى.

وجددت الخارجية موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النيجر حكومة وشعبًا.