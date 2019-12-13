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2019-12-13 #المملكة تدين حادث الهجوم على الجيش في #النيجر جددت رفضها لكل أشكال العنف متابعات الخليج 365 - واس أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم المسلح الذي استهدف معسكرًا للجيش في النيجر، أدى إلى سقوط عشرات القتلى.

وجددت الخارجية موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النيجر حكومة وشعبًا. شارك الخبر







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