ورش عمل متخصصة تجذب زوار ملتقى التجارة الإلكترونية

2019-12-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهد ملتقى التجارة الإلكترونية، والمنظّم من قِبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، حضورًا لافتًا من رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمهتمين بالتجارة الإلكترونية لورش عمل متخصصة موزعة على 6 مناطق يتضمنها الملتقى.

وتوزع الزوار على مناطق التحفيز والإرشاد، والتطوير التقني، والخدمات اللوجستية، والتسويق، إضافة إلى منطقة التمويل، ومنطقة التنظيمات والجهات الحكومية، لحضور الورش التي غطت مواضيع هامة عديدة عن التجارة الإلكترونية، أبرزها: توليد الأفكار للتجارة الإلكترونية، والأدوات اللازمة لبدء التجارة الإلكترونية، وأفضل الممارسات في مجال الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية، إضافة إلى أفضل الممارسات في مجال الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية.

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وحرصت “منشآت” على استقطاب أفضل المتخصصين والخبراء في مجال التجارة الإلكترونية لتقديم ورش العمل، ويأتي ذلكَ إسهامًا منها في دعمِ التحول للتجارة الإلكترونية، حيث بدأتْ ورش العمل مع بداية انطلاقة الملتقى من 4 مساءً واستمرت حتى الساعة 11 مساءً.

يذكر أن “منشآت” تستهدف في ملتقى التجارة الإلكترونية رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف رفع الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية، ودعم التحول للتجارة الرقمية الحديثة لتسهم في ازدهار الاقتصاد السعودي دعم ما تتطلبه البيئة المحيطة بريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية، وذلك بتقديم ورش عمل واستشارات وبرامج إرشادية دعم أصحاب المنشآت القائمة الذين يطمحون في النمو والتوسع.

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