وفاة فهد بن جابر الحارثي أحد رواد التعليم في #المملكة 

2019-12-13

متابعات الخليج 365 - جدة

‏‎توفي إلى رحمة الله تعالى، اليوم الجمعة، الدكتور فهد بن جابر الحارثي، والذي يعد أحد الرواد في مجالي التربية والتعليم، ومن ساهموا في تطوير الحركة التعليمة في المملكة.

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الفقيد والد كل من رجل الأعمال أحمد، ورئيس منتدى الإعلام السعودي رئيس تحرير مجلتي الرجل وسيدتي محمد، ومستشارة جامعة الأميرة نورة الدكتورة سعاد، وعضو مجلس الشورى الدكتور زهير، ومديرة التخطيط في إدارة تعليم جدة الدكتورة ابتسام، ورجل الأعمال المصرفي عبدالرحمن، والأمين العام لتنمية الشباب بإمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور خالد.

و‏‎تتقبل أسرة الفقيد التعازي غدًا السبت بعد صلاة المغرب في منزل الفقيد، في حي السلامة بجدة، خلف مدرسة المعرفة العالمية.

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