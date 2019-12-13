شكرا لقرائتكم الداخلية تفوز بجائزة أفضل فيلم توعوي في مكافحة المخدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-13 الداخلية تفوز بجائزة أفضل فيلم توعوي في مكافحة المخدرات بتنظيم مجلس وزراء الداخلية العرب متابعات الخليج 365 - الرياض توجت وزارة الداخلية بجائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام التوعوية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. Advertisements وفازت الداخلية بفيلم “نهاية أمل” الذي يسلط الضوء على أضرار المخدرات بشكل توعوي، ويصفها بأنها نهاية الأمل. ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية الفيلم التوعوي القصير عبر تويتر، حيث كانت مدته دقيقة و8 ثوانٍ. شارك الخبر







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