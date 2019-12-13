، وكالعادة نجحت قراءة ولى العهد.."اكتتاب أرامكو" الصدمة التي أخرست المأجورين ،

محمد بن مسعود - الدمام - محاولات تشكيك واجهتها السعودية بصمت وحكمة وعمل دؤوب قوامه واقعية اقتصادية

كالعادة، فشلت وسائل الإعلام المدفوعة بالحقد على المملكة، في حملتها الشرسة ضد اكتتاب أرامكو ومحاولة تسفيه توقعات القيادة السعودية، وقراءتها للمستقبل الاقتصادي، ومع الإقبال الكبير على الاكتتاب ومن ثم ارتفاع قيمة الشركة إلى 2 تريليون ريال، لم تستوعب تلك الأبواق الصدمة، فالتزمت الصمت وتحولت لمناقشة أي قضية باستثناء نجاحات أرامكو.

تلك الحملات الإعلامية سواء الغربية أو القريبة، والتي حاولت التشكيك بقيمة أرامكو واجهتها السعودية بصمت وحكمة وعمل دؤوب أثبت في نهاية المطاف انحيازية تلك الحملات وعدم مهنيتها أو استنادها إلى وقائع اقتصادية مثبتة.

ولعل بلوغ القيمة السوقية لأرامكو 2 تريليون دولار، هو بمثابة انتصار للواقعية الاقتصادية أمام المهاترات الإعلامية التي لم تستطع منذ 2016 إثبات مصداقية حملات التشكيك التي قادتها للتأثير على أرامكو.

فالأمير محمد بن سلمان، منذ أن بدأ في الظهور قبل عدة سنوات على وسائل الإعلام الغربي والداخلي للحديث عن مستقبل المملكة، أطلق خلالها عديد الوعود حول اقتصاد المملكة، وخطة سيرها نحو المستقبل، وتلك الوعود إما أنها تحققت أو في طريقها إلى التحقق، وآخرها وصول القيمة السوقية لأرامكو لذات الرقم (2 تريليون دولار) الذي تحدث عنه قبل 3 سنوات.

ولأن الإعلام الجديد لا يرحم، فبعملية بحث سريعة يمكن استرجاع كافة أحاديث المسؤولين على امتداد سنوات، وقد يوقع المسؤول في حرج، ولذلك شكلت اللقاءات التلفزيونية والمقابلات الصحافية للأمير محمد بن سلمان برنامج عمل قابلًا للتحقق على أرض الواقع، لا تحكمه الانطباعات أو مجرد التوقعات.

تلك الأحاديث للأمير، كانت مدار نقاش الآلاف من السعوديين والمهتمين بالاكتتاب الأضخم، والذين تناقلوا مقتطفات للقاء ولي العهد منذ سنوات، ولسان حالهم: "وعدت وأوفيت".