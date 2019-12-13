، إهداء من "سلمان للإغاثة".. "الحقيبة الشتوية" لـ33 ألفًا بـ11 محافظة يمنية ،

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، في عدن ومأرب، مشروع الحقيبة الشتوية؛ مستهدفًا 5.600 أسرة بواقع 33.600 فرد، في 11 محافظة يمنية هي: (صنعاء، البيضاء، تعز، مأرب، الجوف، الضالع، شبوة، حضرموت، لحج، عدن، المهرة)؛ وذلك بالتعاون مع مؤسسة صلة للتنمية.
ووجّه وكيل محافظة لحج صلاح الداؤودي، الشكر للمملكة ممثلة في المركز على دعمهم المستمر للشعب اليمني في مجال الإغاثة والإيواء.
وقال وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح: إن مشروع الحقيبة الشتوية، يستهدف بمأرب 2.300 أسرة نازحة من محافظات مأرب وصنعاء والجوف والبيضاء؛ مشيرًا إلى أن المحافظة يقطنها حاليًا قُرابة ثلاثة ملايين نازح، يتوزعون على مراكز الإيواء ويحتاجون إلى تخفيف معاناتهم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.
وأوضح مدير الفريق الميداني لمشروع الحقيبة الشتوية سالم بامسلم، أن المشروع يتضمن توزيع 67.600 ألف قطعة، لكل أسرة 11 قطعة، تشمل البطانيات وسترات الأولاد والبنات، وملابس النوم (البيجاما) الرجالية والنسائية، وقبعات الأطفال.
اليمن عدن مأرب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الحقيبة الشتوية
13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441 06:37 PM
مشروع دُشّن في عدن ومأرب بتعاون "صلة للتنمية".. وقيادتان تشكران المملكةإهداء من "سلمان للإغاثة".. "الحقيبة الشتوية" لـ33 ألفًا بـ11 محافظة يمنية
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، في عدن ومأرب، مشروع الحقيبة الشتوية؛ مستهدفًا 5.600 أسرة بواقع 33.600 فرد، في 11 محافظة يمنية هي: (صنعاء، البيضاء، تعز، مأرب، الجوف، الضالع، شبوة، حضرموت، لحج، عدن، المهرة)؛ وذلك بالتعاون مع مؤسسة صلة للتنمية.
ووجّه وكيل محافظة لحج صلاح الداؤودي، الشكر للمملكة ممثلة في المركز على دعمهم المستمر للشعب اليمني في مجال الإغاثة والإيواء.
وقال وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح: إن مشروع الحقيبة الشتوية، يستهدف بمأرب 2.300 أسرة نازحة من محافظات مأرب وصنعاء والجوف والبيضاء؛ مشيرًا إلى أن المحافظة يقطنها حاليًا قُرابة ثلاثة ملايين نازح، يتوزعون على مراكز الإيواء ويحتاجون إلى تخفيف معاناتهم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.
وأوضح مدير الفريق الميداني لمشروع الحقيبة الشتوية سالم بامسلم، أن المشروع يتضمن توزيع 67.600 ألف قطعة، لكل أسرة 11 قطعة، تشمل البطانيات وسترات الأولاد والبنات، وملابس النوم (البيجاما) الرجالية والنسائية، وقبعات الأطفال.
، إهداء من "سلمان للإغاثة".. "الحقيبة الشتوية" لـ33 ألفًا بـ11 محافظة يمنية ،
المصدر : الخليج 365
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