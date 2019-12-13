، استغاثة وأطفال.. "شهامة مواطن" تنقذ عائلة من 13 شخصًا في حريق بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - تدخل وكسر باب منزلهم قبل تمدده لكامل المبنى فيما باشر "المدني" الحادث للإخماد

ضرب المواطن محمد مسفر اليامي، أروع الأمثلة في التضحية والشهامة؛ وذلك حينما أنقذ أسرة مكونة من 13 شخصًا بينهم أطفال وكبار سن، بعد اندلاع حريق في مبنى بحي اليرموك في الرياض قبل انتشار الأدخنة إلى كامل العمارة.

وذكر "اليامي" لـ"الخليج 365" أنه عند مروره بالطريق اكتشف حريقًا في مبنى مكون من ٤ أدوار، فلجأ لكسر الباب لإنقاذ العائلة؛ بعد سماعة الأصوات وسط مناشدات واستغاثة للمساعدة في إخماد الحريق قبل تمدّده إلى الطبقات العليا من المبنى".

وأضاف: "لله الحمد تدخلت وتم إخراج العائلة وهم بصحة جيدة، وباشر الدفاع المدني الحادث لإخماد الحريق".

وأكد "اليامي" أنه بحكم خبرته في هذا المجال استطاع بعد توفيق الله إخلاءهم؛ حيث كان يعمل في الدفاع المدني سابقًا.

وقدم صاحب المنزل شكره وتقديره للمواطن على عمله البطولي وإنقاذ عائلته.

