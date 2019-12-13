، شاهد.. حضور لافت لورش عمل ملتقى "منشآت" للتجارة الإلكترونية ،

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شهد ملتقى التجارة الإلكترونية والمنظم من قِبَل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، حضورًا لافتًا من رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمهتمين بالتجارة الإلكترونية لورش عمل متخصصة موزعة على 6 مناطق يتضمنها الملتقى.
وتوزع الزوار على مناطق التحفيز والإرشاد، والتطوير التقني، والخدمات اللوجستية، والتسويق، إضافة إلى منطقة التمويل، ومنطقة التنظيمات والجهات الحكومية، لحضور الورش التي غطت مواضيع هامة عديدة عن التجارة الإلكترونية؛ أبرزها: توليد الأفكار للتجارة الإلكترونية، والأدوات اللازمة لبدء التجارة الإلكترونية، وأفضل الممارسات في مجال الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية، إضافة إلى أفضل الممارسات في مجال الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية.
وحرصت "منشآت" على استقطاب أفضل المتخصصين والخبراء في مجال التجارة الإلكترونية لتقديم ورش العمل، ويأتي ذلك إسهامًا منها في دعم التحول للتجارة الإلكترونية؛ حيث بدأت ورش العمل مع بداية انطلاقة الملتقى من 4 مساءً واستمرت حتى الساعة 11 مساءً.
يُذكر أن "منشآت" تستهدف في ملتقى التجارة الإلكترونية رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف رفع الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية، ودعم التحول للتجارة الرقمية الحديثة؛ لتسهم في ازدهار الاقتصاد السعودي، ودعم ما تتطلبه البيئة المحيطة بريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية؛ وذلك بتقديم ورش عمل واستشارات وبرامج إرشادية، ودعم أصحاب المنشآت القائمة الذين يطمحون للنمو والتوسع.
13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441 06:22 PM
تَوزع الزوار بين 6 مناطق تحمل مواضيع مهمة يعرضها أفضل الخبراءشاهد.. حضور لافت لورش عمل ملتقى "منشآت" للتجارة الإلكترونية
شهد ملتقى التجارة الإلكترونية والمنظم من قِبَل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، حضورًا لافتًا من رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمهتمين بالتجارة الإلكترونية لورش عمل متخصصة موزعة على 6 مناطق يتضمنها الملتقى.
وتوزع الزوار على مناطق التحفيز والإرشاد، والتطوير التقني، والخدمات اللوجستية، والتسويق، إضافة إلى منطقة التمويل، ومنطقة التنظيمات والجهات الحكومية، لحضور الورش التي غطت مواضيع هامة عديدة عن التجارة الإلكترونية؛ أبرزها: توليد الأفكار للتجارة الإلكترونية، والأدوات اللازمة لبدء التجارة الإلكترونية، وأفضل الممارسات في مجال الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية، إضافة إلى أفضل الممارسات في مجال الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية.
وحرصت "منشآت" على استقطاب أفضل المتخصصين والخبراء في مجال التجارة الإلكترونية لتقديم ورش العمل، ويأتي ذلك إسهامًا منها في دعم التحول للتجارة الإلكترونية؛ حيث بدأت ورش العمل مع بداية انطلاقة الملتقى من 4 مساءً واستمرت حتى الساعة 11 مساءً.
يُذكر أن "منشآت" تستهدف في ملتقى التجارة الإلكترونية رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف رفع الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية، ودعم التحول للتجارة الرقمية الحديثة؛ لتسهم في ازدهار الاقتصاد السعودي، ودعم ما تتطلبه البيئة المحيطة بريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية؛ وذلك بتقديم ورش عمل واستشارات وبرامج إرشادية، ودعم أصحاب المنشآت القائمة الذين يطمحون للنمو والتوسع.
، شاهد.. حضور لافت لورش عمل ملتقى "منشآت" للتجارة الإلكترونية ،
المصدر : الخليج 365
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