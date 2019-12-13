شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أميركي يزور مطارات الدمام والرياض وجدة والان نبدء بالتفاصيل
وكان الوفد الأمريكي قام اليوم، بزيارة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة، الذي يعّد مشروعاً تنموياً رائداً سيساهم في تطوير الحركة الجوية في المملكة، واستيعاب النمو المتزايد في حركة الطيران في المنطقة، وكان في استقبالهم مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات بالهيئة العامة للطيران المدني المهندس سليمان بن أحمد البسام، ومساعد الرئيس لخدمات الحج والعمرة بالهيئة المهندس عبد الله الريمي، ومدير عام مطار الملك عبد العزيز عصام بن فؤاد نور.
وأستمع الوفد إلى شرح مفصل عن الطاقة الاستيعابية والخدمات التي يقدمها المطار للمسافرين، كما أّطّلع على التقنيات الحديثة المتواجدة في مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد الذي تم تصميمه على أعلى المعايير الدولية، وعلى أبرز الفرص الاستثمارية في المطار.
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