فيديوجراف.. حصاد الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار يوم الأربعاء، على مباريات الجولة الثامنة من منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي، وتمكن فريق الشارقة حامل اللقب، من الاحتفاظ بصدارة جدول الترتيب.

وتعثر الشارقة بالتعادل السلبي مع بني ياس، ولكنه رفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي الوصيف، الذي حقق فوزا كبيرا 4-0 على الوحدة.



وسقط العين في فخ التعادل بهدفين لمثلهما أمام ضيفه النصر، فيما تغلب الجزيرة على حتا بنتيجة 2-0 خارج ملعبه، ليستعيد ذاكرة الانتصارات بعد التعثر في آخر جولتين.

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واقتنص الوصل فوزا صعبا بنتيجة 3-2 من ضيفه الفجيرة، بينما حقق الظفرة انتصارا بهدفين دون رد أمام خورفكان، واتحاد كلباء ضد عجمان 6-2.

ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي، حصاد الجولة الثامنة من عمر المسابقة.



