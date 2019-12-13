السعودية | شاهد استقبال التوأم السعودي بعد فوزه بيوسي ماس بماليزيا

اكتظت صالة القدوم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لاستقبال التوأم البطل عماد ومعاذ العمودي بعد تمثليهما السعودية في المسابقة العالمية لليوسي ماس بماليزيا وخطفهما مراكز متقدمة من بين 4700 متسابق يمثلون 70 دولة.

كما نقلت سيارة فارهة عماد ومعاذ، اللذين لم يتجاوزا الـ14 عاماً، من المطار إلى منزلهما في مكة المكرمة.

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وقالا لـ"العربية.نت": "بعد إبلاغنا بموعد المسابقة العالمية لليوسي ماس بماليزيا، قررنا أن نكثف من التدريبات على المسائل الحسابية خلال الشهرين الماضيين، لكي نشرف وطننا".

إلى ذلك تابعا: "آلية المسابقة تعتمد على حل 200 مسألة حسابية في 8 دقائق، ونحن نمتلك سرعة البديهة وقوة الملاحظة والتركيز ولله الحمد. كما كانت والدتنا سنداً بعد الله في الدعم والتحفيز في تحقيق المركز الأول والثالث على العالم في هذه المسابقة".

يشار إلى أن "يوسي ماس" هو برنامج تطوير عقلي مميز للأطفال، مخصص لتفعيل طاقتهم العقلية الكامنة في المرحلة العمرية التي يبلغ فيها العقل ذروة تطوره. وصمم هذا البرنامج لاستثمار السنوات الـ 12 الأولى من حياة الأطفال، حيث تكون 75% من القدرات الدماغية قيد النمو والتطور.