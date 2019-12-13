، "المواصفات" تفوز بجائزة الكويت للإبداع ،

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فازت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بجائزة الكويت للإبداع في مجال الإعلام، خلال دورتها السابعة التي نظمها الملتقى العربي للإعلام برعاية وزارة الإعلام الكويتية، وشراكة استراتيجية من الجمعية الدولية للإعلان.
وقد تسلم الجائزة مدير عام العلاقات العامة والإعلام بهيئة المواصفات، سعد بن عبدالله المسيحل، في الحفل الذي أقيم في العاصمة الكويتية وشهد تكريم نحو 100 عمل إعلامي وإعلاني وفني كويتي وخليجي وعربي.
وقال "المسيحل": نحن في هيئة المواصفات نفتخر ونعتز كثيرًا بفوزنا بهذه الجائزة؛ إذ إنها جاءت لتكريم عمل إعلامي وطني حاولنا من خلاله تسليط الضوء على العلم السعودي كرمز لهذه البلاد الغالية، ولنعرّف الناس بمعلومات عن هذا الرمز الوطني بما يحمله من معانٍ لنا جميعًا.
وأشار إلى حرص الهيئة على تعزيز دورها الاجتماعي في رفع الوعي العام، عبر استخدام وسائل ومواد إعلامية يتم إنتاجها بطريقة إبداعية، موضحًا أن فوز الهيئة بالجائزة جاء من خلال لجنة التحكيم التي أعلنت التزامها بعدد من المعايير والأدوات؛ حيث اعتمدت اللجنة على ثلاث طرق للتحكيم؛ منها الاستبيان لعدد من الشخصيات وطلاب الجامعة، وإرسال الإعلانات إلى لجنة خارجية لتحكيمها، ومن ثم إخضاع تلك الأعمال إلى لجنة تحكيم مصغّرة داخلية.
وعبّر مدير عام العلاقات العامة والإعلام في هيئة المواصفات، عن شكره لمحافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي؛ نظير الدعم والتوجيه المستمر لتعزيز تواجد الهيئة توعويًّا وإعلاميًّا.
وأكد أن الفوز بجائزة الكويت للإبداع يزيد من مسؤوليات الهيئة لتطوير أدائها الإعلامي والتوعوي.الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جائزة الكويت للإبداع الملتقى العربي للإعلام
"المواصفات" تفوز بجائزة الكويت للإبداعوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-12-13
فازت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بجائزة الكويت للإبداع في مجال الإعلام، خلال دورتها السابعة التي نظمها الملتقى العربي للإعلام برعاية وزارة الإعلام الكويتية، وشراكة استراتيجية من الجمعية الدولية للإعلان.
وقد تسلم الجائزة مدير عام العلاقات العامة والإعلام بهيئة المواصفات، سعد بن عبدالله المسيحل، في الحفل الذي أقيم في العاصمة الكويتية وشهد تكريم نحو 100 عمل إعلامي وإعلاني وفني كويتي وخليجي وعربي.
وقال "المسيحل": نحن في هيئة المواصفات نفتخر ونعتز كثيرًا بفوزنا بهذه الجائزة؛ إذ إنها جاءت لتكريم عمل إعلامي وطني حاولنا من خلاله تسليط الضوء على العلم السعودي كرمز لهذه البلاد الغالية، ولنعرّف الناس بمعلومات عن هذا الرمز الوطني بما يحمله من معانٍ لنا جميعًا.
وأشار إلى حرص الهيئة على تعزيز دورها الاجتماعي في رفع الوعي العام، عبر استخدام وسائل ومواد إعلامية يتم إنتاجها بطريقة إبداعية، موضحًا أن فوز الهيئة بالجائزة جاء من خلال لجنة التحكيم التي أعلنت التزامها بعدد من المعايير والأدوات؛ حيث اعتمدت اللجنة على ثلاث طرق للتحكيم؛ منها الاستبيان لعدد من الشخصيات وطلاب الجامعة، وإرسال الإعلانات إلى لجنة خارجية لتحكيمها، ومن ثم إخضاع تلك الأعمال إلى لجنة تحكيم مصغّرة داخلية.
وعبّر مدير عام العلاقات العامة والإعلام في هيئة المواصفات، عن شكره لمحافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي؛ نظير الدعم والتوجيه المستمر لتعزيز تواجد الهيئة توعويًّا وإعلاميًّا.
وأكد أن الفوز بجائزة الكويت للإبداع يزيد من مسؤوليات الهيئة لتطوير أدائها الإعلامي والتوعوي.
13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
05:10 PM
عن فيلمها في اليوم الوطني الـ89
فازت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بجائزة الكويت للإبداع في مجال الإعلام، خلال دورتها السابعة التي نظمها الملتقى العربي للإعلام برعاية وزارة الإعلام الكويتية، وشراكة استراتيجية من الجمعية الدولية للإعلان.
وقد تسلم الجائزة مدير عام العلاقات العامة والإعلام بهيئة المواصفات، سعد بن عبدالله المسيحل، في الحفل الذي أقيم في العاصمة الكويتية وشهد تكريم نحو 100 عمل إعلامي وإعلاني وفني كويتي وخليجي وعربي.
وقال "المسيحل": نحن في هيئة المواصفات نفتخر ونعتز كثيرًا بفوزنا بهذه الجائزة؛ إذ إنها جاءت لتكريم عمل إعلامي وطني حاولنا من خلاله تسليط الضوء على العلم السعودي كرمز لهذه البلاد الغالية، ولنعرّف الناس بمعلومات عن هذا الرمز الوطني بما يحمله من معانٍ لنا جميعًا.
وأشار إلى حرص الهيئة على تعزيز دورها الاجتماعي في رفع الوعي العام، عبر استخدام وسائل ومواد إعلامية يتم إنتاجها بطريقة إبداعية، موضحًا أن فوز الهيئة بالجائزة جاء من خلال لجنة التحكيم التي أعلنت التزامها بعدد من المعايير والأدوات؛ حيث اعتمدت اللجنة على ثلاث طرق للتحكيم؛ منها الاستبيان لعدد من الشخصيات وطلاب الجامعة، وإرسال الإعلانات إلى لجنة خارجية لتحكيمها، ومن ثم إخضاع تلك الأعمال إلى لجنة تحكيم مصغّرة داخلية.
وعبّر مدير عام العلاقات العامة والإعلام في هيئة المواصفات، عن شكره لمحافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي؛ نظير الدعم والتوجيه المستمر لتعزيز تواجد الهيئة توعويًّا وإعلاميًّا.
وأكد أن الفوز بجائزة الكويت للإبداع يزيد من مسؤوليات الهيئة لتطوير أدائها الإعلامي والتوعوي.
، "المواصفات" تفوز بجائزة الكويت للإبداع ،
المصدر : الخليج 365
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